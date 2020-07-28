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Espreso.tvЭкономика"Денежная реформа". На Тернопольщине мошенница выманила у бабушки сто тысяч гривен и тысячу долларов

"Денежная реформа". На Тернопольщине мошенница выманила у бабушки сто тысяч гривен и тысячу долларов

82-летней женщине рассказали байку о денежной реформе и похитили немалые сбережения

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области.

Незнакомка постучала в дверь пенсионерки и представилась сотрудницей социальной службы. Рассказала старушке о денежной реформе. Заверила, что старые купюры следует обменять, потому что они вскоре выйдут из обращения. Хозяйка принялась искать деньги. Вытащила несколько купюр из тайника в шкафу, и принесла "соцработнице". Женщина попросила еще паспорт и пенсионное удостоверение. Пока потерпевшая искала в другой комнате документы, воровка быстро метнулась в тайник и вытащила все деньги, еще и золотое кольцо прихватила.

Злоумышленница сумела похитить отложенные сто тысяч гривен, и тысячу американских долларов. А дальше, записав данные и, заверив старушку, что вскоре придет обменять деньги, быстро сбежала. Женщина только через полчаса заметила пропажу. Бедная бросилась к соседке, а та позвонила в полицию.

Напомним, жительница Тернополя потеряла деньги, прислушавшись к советам мошенника, который назвался сотрудником киберполиции. Неизвестный обманул тернопольчанку на 100 тыс. грн. Он посоветовал ей заблокировать банковскую карточку, чтобы якобы защититься от интернет-мошенников, а также предложил женщине перевести деньги на разные счета. Женщина выполнила "инструкции" и после этого с ее банковской карты пропали все деньги.

 

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