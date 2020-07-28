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Espreso.tvОбщество"Киберполицейский" обманул жительницу Тернополя на 100 тыс. грн

"Киберполицейский" обманул жительницу Тернополя на 100 тыс. грн


фото: bank.gov.ua
Жительница Тернополя потеряла деньги, прислушавшись к советам мошенника, который назвался сотрудником киберполиции

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

В Тернопольский отдела полиции с заявлением о мошенничестве обратилась жительница областного центра. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, назвавшийся работником киберполиции.

Мужчина посоветовал ей заблокировать банковскую карточку, чтобы якобы защититься от интернет-мошенников. А также предложил женщине перевести деньги на различные счета. При этом был настолько уверен и убедителен, что женщина придерживалась "инструкций" и выполнила все действия, которые он от нее требовал. После этого с ее банковской карты исчезли все деньги.

Следователи открыли уголовное производство, предусмотренное частью 1 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас ищут сообразительного мошенника.

В полиции отметили: работники киберполиции, как и работники банковских учреждений, не звонят по поводу защиты банковских счетов, не предлагают сменить пароли или перевести средства на другие счета, а также не будут просить вас предоставить информацию о вашей карте.

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