"Александрия" определилась с будущим Шарана на посту главного тренера

28 июля, 2020, 10:43

"Александрия" решила продолжить сотрудничество с нынешним главным тренером команды Владимиром Шараном

Об этом сообщает "Александрия" в twitter.

Шаран заявил, что будет работать с "Александрией" в следующем сезоне после разговора с президентом клуба Сергеем Кузьменко.

"Общались с президентом - работаем дальше и надеемся на лучший результат в следующем сезоне. Команда ушла в отпуск. С 5 августа будем готовиться в Александрии. Договариваемся о спаррингах, в процессе определимся с контрактами футболистов", - сказал Шаран.

"Александрия" финишировала в чемпионате Украины на пятом месте и уступила "Мариуполю" в полуфинале плей-офф за место в Лиге Европы.

В. Шаран: "Команда ушла в отпуск. С 5 августа мы бы будем готовиться в Александрии. Договариваемся о спаррингах, в процессе будем определяться с контрактами футболистов. Общался сегодня с президентом - работаем дальше и надеемся на лучший результат в следующем сезоне" pic .twitter.com / fhU3YovJpZ - FC Olexandriуa (@ FCO1948) July 27, 2020

Напомним, 25 июля в полуфинале плей-офф чемпионата Украины за место в Лиге Европы "Мариуполь" победил в гостях "Александрию" .

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