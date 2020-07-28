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Espreso.tvСпорт"Александрия" определилась с будущим Шарана на посту главного тренера

"Александрия" определилась с будущим Шарана на посту главного тренера


фото: twitter
"Александрия" решила продолжить сотрудничество с нынешним главным тренером команды Владимиром Шараном

Об этом сообщает "Александрия" в twitter.

Шаран заявил, что будет работать с "Александрией" в следующем сезоне после разговора с президентом клуба Сергеем Кузьменко.

"Общались с президентом - работаем дальше и надеемся на лучший результат в следующем сезоне. Команда ушла в отпуск. С 5 августа будем готовиться в Александрии. Договариваемся о спаррингах, в процессе определимся с контрактами футболистов", - сказал Шаран.

"Александрия" финишировала в чемпионате Украины на пятом месте и уступила "Мариуполю" в полуфинале плей-офф за место в Лиге Европы.

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