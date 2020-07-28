"Александрия" определилась с будущим Шарана на посту главного тренера
Об этом сообщает "Александрия" в twitter.
Шаран заявил, что будет работать с "Александрией" в следующем сезоне после разговора с президентом клуба Сергеем Кузьменко.
"Общались с президентом - работаем дальше и надеемся на лучший результат в следующем сезоне. Команда ушла в отпуск. С 5 августа будем готовиться в Александрии. Договариваемся о спаррингах, в процессе определимся с контрактами футболистов", - сказал Шаран.
"Александрия" финишировала в чемпионате Украины на пятом месте и уступила "Мариуполю" в полуфинале плей-офф за место в Лиге Европы.
В. Шаран: "Команда ушла в отпуск. С 5 августа мы бы будем готовиться в Александрии. Договариваемся о спаррингах, в процессе будем определяться с контрактами футболистов. Общался сегодня с президентом - работаем дальше и надеемся на лучший результат в следующем сезоне" pic .twitter.com / fhU3YovJpZ- FC Olexandriуa (@ FCO1948) July 27, 2020
- Напомним, 25 июля в полуфинале плей-офф чемпионата Украины за место в Лиге Европы "Мариуполь" победил в гостях "Александрию" .
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