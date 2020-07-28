 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаПроект закона об игорном бизнесе направили на подпись Зеленскому

Проект закона об игорном бизнесе направили на подпись Зеленскому

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал проект закона об игорном бизнесе и направил его на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому

Соответствующая информация обнародована на сайте Верховной Рады.

Таким образом, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал проект закона №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" и направил его на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Отметим, закон позволяет организацию и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, в сети интернет, залах игровых автоматов. Кроме того, закон разрешает деятельность букмекеров в букмекерских пунктах и в интернете, а также проведение в сети интернет игр в покер.

Законопроект предусматривает создание реестра лиц, которым ограничены доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх.

В то же время закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.

При этом резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3210457

 
 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

28 июля, 2020 вторник

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать