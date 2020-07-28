Проект закона об игорном бизнесе направили на подпись Зеленскому

28 июля, 2020, 10:25

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал проект закона об игорном бизнесе и направил его на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому

Соответствующая информация обнародована на сайте Верховной Рады.

Таким образом, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал проект закона №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" и направил его на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Отметим, закон позволяет организацию и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, в сети интернет, залах игровых автоматов. Кроме того, закон разрешает деятельность букмекеров в букмекерских пунктах и в интернете, а также проведение в сети интернет игр в покер.

Законопроект предусматривает создание реестра лиц, которым ограничены доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх.

В то же время закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.

При этом резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.

Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла закон об игорном бизнесе.

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