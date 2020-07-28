Netflix получил 130 номинаций на Эмми-2020

28 июля, 2020, 22:18

Американская телевизионная академия в Лос-Анджелесе объявила перечень номинантов на ежегодную премию "Эмми"

Первый номинантов премии объявили онлайн на сайте emmys.com.

Больше всего номинаций получил сериал "Хранители" от HBO-26. За ним следует "Удивительная миссис Мейзел" от Amazon (20). Третье место разделили "Озарк" от Netflix и "Наследие" от HBO - по 18 номинаций.

Стриминговий сервис Netflix стал рекордсменом по общему количеству номинаций - 160, опередив ближайшего конкурента - HBO - на 53 номинации. Netflix уже опережал HBO по номинациям в Эмми в 2018 году, но в прошлом году уступил из-за выхода последнего сезона "Игры престолов" и сериала "Чернобыль".

Читайте также: Netflix создаст шестисерийный сериал-приквел по вселенной "Ведьмака"

72-я церемония награждения премии "Эмми" состоится 20 сентября 2020 года. Ее ведущим будет американский актер и комик Джимми Киммел, транслировать церемонию будет телеканал ABC.

С полным перечнем номинантов можно ознакомиться на сайте Эмми.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb