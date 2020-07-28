Netflix создаст шестисерийный сериал-приквел по вселенной "Ведьмака"

28 июля, 2020, 15:00

Новый сериал от Netflix будет называться "The Witcher: Blood Origin"

Об этом пишет издание Variety .

В новом шестиепизодном сериале авторы хотят рассказать о событиях, которые произошли за 1200 лет до оригинального цикла о ведьмака Геральта из Ривии. Сюжет расскажет нам, как во время "Конъюнкция Сфер" на короткое время объединились мира эльфов, монстров и людей.

Также будет показана история первого ведьмака.

"За 1200 лет до Геральта из Ривии мира монстров, людей и эльфов объединились в один, и появился первый ведьмак", - говорится в анонсе.

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Сериал "Ведьмак: Происхождение крови" будут снимать в Великобритании.

Шоураннер проекта (человеком, который работает исполнительным продюсером, отвечает за основное направление и развитие проекта) станет Деклан где Барра - сценарист первого сезона "Ведьмака". Исполнительным продюсером предназначена Лорен Шмидт Хиссрих, шоураннер первого и второго сезонов "Ведьмака".

Автор саги "Ведьмак", польский писатель Анджей Сапковский, станет креативным консультантом сериала.

Напомним, первый сезон "Ведьмака" вышел на Netflix в декабре прошлого года. Главный его герой Геральт - охотник за монстрами, который подвергся в детстве серии мутаций.

В августе начнется работа над вторым сезоном, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

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