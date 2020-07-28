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Espreso.tvЭкономикаМинфин сменил своего представителя в наблюдательном совете "Укргазбанка"

Минфин сменил своего представителя в наблюдательном совете "Укргазбанка"

Министерство финансов назначило своим представителем в наблюдательном совете "Укргазбанка" Дмитрия Улютина вместо Юрия Гелетина, который ранее был назначен заместителем главы НБУ

Соответствующее объявление банка обнародовано в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно объявлению, Министерство финансов заменило члена наблюдательного совета государственного "Укргазбанка", который представляет акционера. Так, вместо Юрия Гелетия, членом наблюдательного совета был утвержден Дмитрий Улютин.

Отметим, до этого Дмитрий Улютин с апреля 2020 года работал заместителем министра финансов Украины.

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