Минфин сменил своего представителя в наблюдательном совете "Укргазбанка"

28 июля, 2020, 14:38

Министерство финансов назначило своим представителем в наблюдательном совете "Укргазбанка" Дмитрия Улютина вместо Юрия Гелетина, который ранее был назначен заместителем главы НБУ

Соответствующее объявление банка обнародовано в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно объявлению, Министерство финансов заменило члена наблюдательного совета государственного "Укргазбанка", который представляет акционера. Так, вместо Юрия Гелетия, членом наблюдательного совета был утвержден Дмитрий Улютин.

Отметим, до этого Дмитрий Улютин с апреля 2020 года работал заместителем министра финансов Украины.

Напомним, 22 июля Совет НБУ назначил Юрия Гелетия заместителем главы Нацбанка.

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