Мейвезер назвал лучших боксеров в истории

28 июля, 2020, 21:14

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший составил рейтинг лучших боксеров за всю историю

Об этом сообщает talkSPORT .

В списке только 4 боксера, потому что Мейвезер-младший включен по умолчанию.

"Мы должны начать с Пернелла Витекер. Я назову также Роберто Дюрана. Мужик, ты поставил меня в затруднительное положение. Что касается тяжелоатлетов, то, если честно, я выбираю Ларри Холмса. Он побил всех в своей эпохе. Когда он проиграл Тайсону, молодому голодному чемпиону, то вернулся после годового простоя. Аарон Прайор, единственная причина, почему он проиграл, - наркотики. он проиграл один бой только из-за наркотиков", - сказал Мейвезер ..

Флойд Мейвезер является бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях. Последний официальный боксерский поединок американец провел в 2017 году против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

Напомним, 9 июня Флойд Мейвезер предложил бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору провести второй поединок.