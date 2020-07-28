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Espreso.tvСпортМейвезер назвал лучших боксеров в истории

Мейвезер назвал лучших боксеров в истории


фото: Getty Images
Американский боксер Флойд Мейвезер-младший составил рейтинг лучших боксеров за всю историю

Об этом сообщает talkSPORT .

В списке только 4 боксера, потому что Мейвезер-младший включен по умолчанию.

"Мы должны начать с Пернелла Витекер. Я назову также Роберто Дюрана. Мужик, ты поставил меня в затруднительное положение. Что касается тяжелоатлетов, то, если честно, я выбираю Ларри Холмса. Он побил всех в своей эпохе. Когда он проиграл Тайсону, молодому голодному чемпиону, то вернулся после годового простоя. Аарон Прайор, единственная причина, почему он проиграл, - наркотики. он проиграл один бой только из-за наркотиков", - сказал Мейвезер ..

Флойд Мейвезер является бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях. Последний официальный боксерский поединок американец провел в 2017 году против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

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