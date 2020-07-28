Мейвезер назвал лучших боксеров в истории
Об этом сообщает talkSPORT .
В списке только 4 боксера, потому что Мейвезер-младший включен по умолчанию.
"Мы должны начать с Пернелла Витекер. Я назову также Роберто Дюрана. Мужик, ты поставил меня в затруднительное положение. Что касается тяжелоатлетов, то, если честно, я выбираю Ларри Холмса. Он побил всех в своей эпохе. Когда он проиграл Тайсону, молодому голодному чемпиону, то вернулся после годового простоя. Аарон Прайор, единственная причина, почему он проиграл, - наркотики. он проиграл один бой только из-за наркотиков", - сказал Мейвезер ..
Флойд Мейвезер является бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях. Последний официальный боксерский поединок американец провел в 2017 году против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.
- Напомним, 9 июня Флойд Мейвезер предложил бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору провести второй поединок.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-