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Espreso.tvСпортАмериканский боксер Мейвезер вызвал Макгрегора на матч-реванш

Американский боксер Мейвезер вызвал Макгрегора на матч-реванш


фото: Getty Images
Американский боксер Флойд Мейвезер предложил ирландскому бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору провести второй поединок

Об этом Мейвезер написал в Instagram.

В ответ на заявление Макгрегора о завершении карьеры Мейвезер предложил ему провести реванш. В первом поединке по правилам бокса, который состоялся в августе 2017 года, американец победил ирландца нокаутом.

"Если не ошибаюсь, ты говорил Майку Тайсону, что поразишь меня в ответном поединке, а теперь завершаешь карьеру. Мне казалось, ты хочешь победить лучшего в истории. Если захочешь сделать это, я буду готов и снова тебя накажу", - написал Мейвезер в комментариях под одним из постов бывшего чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата).

43-летний Флойд Мейвезер является экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях, он выиграл все свои 50 боев. Последний раз он выходил на ринг именно в поединке против Мейввезера.

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