Лукашенко заявил, что перенес коронавирус на ногах

28 июля, 2020, 17:55

Президент Беларуси Александр Лукашенко бессимптомно на ногах перенес коронавирус. Об этом он рассказал сегодня на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении воинской части 3214 внутренних войск МВД

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но самое удивительное то, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такой вчера вывод врачи сделали. Бессимптомно", - сказал глава государства.

Читайте также: Беларусь: Лукашенко заявил о победе над коронавирусом

"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных, - добавил Александр Лукашенко. - Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус".