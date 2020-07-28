Лукашенко заявил, что перенес коронавирус на ногах
Об этом сообщает БЕЛТА.
"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но самое удивительное то, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такой вчера вывод врачи сделали. Бессимптомно", - сказал глава государства.
Читайте также: Беларусь: Лукашенко заявил о победе над коронавирусом
"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных, - добавил Александр Лукашенко. - Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-