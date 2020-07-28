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Espreso.tvОбществоЛукашенко заявил, что перенес коронавирус на ногах

Лукашенко заявил, что перенес коронавирус на ногах


фото: reuters
Президент Беларуси Александр Лукашенко бессимптомно на ногах перенес коронавирус. Об этом он рассказал сегодня на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении воинской части 3214 внутренних войск МВД

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но самое удивительное то, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такой вчера вывод врачи сделали. Бессимптомно", - сказал глава государства.

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"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных, - добавил Александр Лукашенко. - Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус".

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