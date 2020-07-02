Беларусь: Лукашенко заявил о победе над коронавируса
Об этом сегодня в Минске заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
"На передовой из-за коронавирусной инфекцией оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили", - сообщил он.
Лукашенко также добавил, что после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно нужно встретиться с белорусскими врачами, которые сегодня "все еще на посту".
В Беларуси зарегистрировано 62 698 человек с положительным тестом на коронавирус. Из них выздоровели и были выписаны 48 738 пациентов, 405 человек скончались.
В мире по состоянию на утро 2 июля инфицированные COVID-19 10 819 762 человека. Из них 6 032 381 человек выздоровел, 519 050 - умерли.
Антилидерами среди стран по темпам распространению болезни являются США - 2 779 953, Бразилия - 1 453 369, и Россия - 661 165 инфицированных.
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