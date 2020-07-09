Спутниковые снимки показали активность на ядерном объекте в КНДР

9 июля, 2020, 10:45

Снимки, сделанные лабораторией Planet Labs и проанализированные экспертами Института международных исследований Миддлбери (США), показывают активный объект в селе Волло-Ри близ Пхеньяна, который используется для создания ядерных боеголовок

Об этом сообщает CNN.

"Данный объект имеет все признаки ядерного объекта - периметр охраны, жилье, подземная инфраструктура", - заявил телеканалу CNN Джеффри Льюи, профессор Института международных исследований Миддлбери.

Он отметил, что на объекте наблюдается большая транспортная активность.

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"Последние спутниковые снимки показывают, что движение транспортных средств продолжается, что позволяет предположить, что КНДР продолжает производить ядерные боеголовки или их компоненты", - добавил эксперт.