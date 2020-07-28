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Espreso.tvОбществоКоронавирус на Львовщине: более 9000 больных

Коронавирус на Львовщине: более 9000 больных


фото: reuters
За последние сутки на Львовщине обнаружили еще 147 больных COVID-19

На утро 28 июля во Львовской области подтверждено COVID-19 у 9099 человек. За минувшие сутки болезнь подтвердили еще у 147 жителей Львовщины. Область остается антилидером по количеству больных в Украине, обогнав Киев, который является вторым в этом списке, на 1299 человек.

По оперативным данным городского штаба по противодействию коронавируса, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 742 ПЦР-теста. Доля выявленных случаев составляет 19,8% всех обследований, среди новых подтвержденных случаев 74 - жители Львова. Остаток проб в холодильнике - 242.

Активных больных сейчас на Львовщине - 6736 человек, в то время уже преодолели болезнь 2118 человек. За минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 48 жителей Львова и области.

Что касается госпитализированных больных, то больше таких и в дальнейшем в областной инфекционной больнице. На утро 28 июля здесь 196 пациентов (126 - жители г. Львова, 70 - районов и городов области). Из них у183 подтвержден диагноз COVID-19, а 13 - с подозрением на COVID-19. 77% пациентов - в возрасте 50 лет и старше, 23% - в возрасте 18-50 лет. В реанимации заведения находятся 8 человек, трое - на аппарате ИВЛ.

Напомним, утром 28 июля в Украине подтверждено COVID-19 в 67575 человек , за последние сутки количество больных выросло на 919 человек.

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