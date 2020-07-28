COVID-19 в Украине: за сутки заразились 919 людей
28 июля, 2020, 08:47
По состоянию на утро 28 июля количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросло на 919 человек
Об этом передает Эспрессо.TV .
Всего с начала пандемии, таких случаев на территории страны - 66 575.
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