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Espreso.tvОбществоCOVID-19 в Украине: за сутки заразились 919 людей

COVID-19 в Украине: за сутки заразились 919 людей

По состоянию на утро 28 июля количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросло на 919 человек

Об этом передает Эспрессо.TV .

Всего с начала пандемии, таких случаев на территории страны - 66 575.

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