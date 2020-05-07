110 лет на двоих: Холифилд заявил, что готов драться с Тайсоном

7 мая, 2020, 13:39

Знаменитый американский боксер Эвандер Холифилд заявил, что готов провести третий бой с Майком Тайсоном

Об этом сообщает Forbes.

По словам Холифилда, который объявил, что в 57 лет возвращается на ринг, он готов провести еще один бой с другой легендой бокса - 53-летним Майком Тайсоном.

"Мы собирались провести бой с Риддиком Боу, но коронавирус разрушил все планы. Уверен, что могу выйти в ринг с любым соперником старше 50 лет. Если вам больше 50, вы не сможете меня победить. Думаю, что я готов провести еще один бой с Тайсоном. Но для этого мне должны предложить большую сумму денег. Ведь выйду в ринг с человеком, от которого можно ожидать всего, чего угодно", - сказал Холифилд.

Холифилд и Тайсон провели два поединка 1996-м и 1997 годах. В обоих боях победил Холифилд. Во время второго поединка Тайсон откусил сопернику кусок уха.

7 апреля Эвандер Холифилд, подтвердил, что в 57 лет решил вернуться на ринг .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb