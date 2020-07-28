ЕС оставит границы закрытыми еще на две недели, - Bloomberg

28 июля, 2020, 12:15

Европейский Союз продлит запрет на въезд иностранцев еще на две недели на фоне резкого всплеска заболеваемости коронавирусом по всему миру

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам двух собеседников, знакомых с этим вопросом, Брюссель также намерен сократить список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС.

"Белый" список включает Канаду, Китай, Японию, Южную Корею, Алжир, Австралию, Грузию, Марокко, Новую Зеландии, Руанду, Таиланд, Тунис и Уругвай.

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По словам одного из источников, из списка могут убрать Алжир и Марокко.

Из-за пандемии коронавируса в ЕС действует запрет на въезд граждан третьих стран. Исключения применяются только для так называемых "необходимых" путешествий, например сезонных работников.

ЕС во второй раз пересматривает ограничения на путешествия иностранных туристов. В предыдущем обновлении, введенном с 16 июля, ЕС исключил Сербию и Черногорию из "белого" списка, куда первоначально входили 15 государств.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса в мире коронавирусом заразились 16661850 человек. 9,5 млн больных уже вылечились. С начала пандемии скончались более 650 000 человек.

Антилидер по заболеваемости являются США, Бразилия, Индия и Россия.