ЕС оставит границы закрытыми еще на две недели, - Bloomberg
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По словам двух собеседников, знакомых с этим вопросом, Брюссель также намерен сократить список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС.
"Белый" список включает Канаду, Китай, Японию, Южную Корею, Алжир, Австралию, Грузию, Марокко, Новую Зеландии, Руанду, Таиланд, Тунис и Уругвай.
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По словам одного из источников, из списка могут убрать Алжир и Марокко.
Из-за пандемии коронавируса в ЕС действует запрет на въезд граждан третьих стран. Исключения применяются только для так называемых "необходимых" путешествий, например сезонных работников.
ЕС во второй раз пересматривает ограничения на путешествия иностранных туристов. В предыдущем обновлении, введенном с 16 июля, ЕС исключил Сербию и Черногорию из "белого" списка, куда первоначально входили 15 государств.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса в мире коронавирусом заразились 16661850 человек. 9,5 млн больных уже вылечились. С начала пандемии скончались более 650 000 человек.
Антилидер по заболеваемости являются США, Бразилия, Индия и Россия.
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