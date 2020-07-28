За сутки на Буковине обнаружили 58 случаев заражения коронавирусом, - Осачук
28 июля, 2020, 08:23
В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировано 58 новых случаев заражения коронавирусом
Об этом сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук в Facebook.
"58 новых случаев коронавируса обнаружили специалисты лабораторного центра сегодня, 27 июля. Всего было исследовано 470 образцов", - написал Осачук.
Глава ОГА отметил, что общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5692 человека.
Также Осачук отметил, что за последние сутки 85 буковинцев выздоровели.
58 новых случаев коронавируса обнаружили специалисты лабораторного центра сегодня, 27 июля. Всего было исследовано 470 ...Опубликовано Сергей Осачук Понедельник, 27 июля 2020
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