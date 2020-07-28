 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗа сутки на Буковине обнаружили 58 случаев заражения коронавирусом, - Осачук

За сутки на Буковине обнаружили 58 случаев заражения коронавирусом, - Осачук

В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировано 58 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук в Facebook.

"58 новых случаев коронавируса обнаружили специалисты лабораторного центра сегодня, 27 июля. Всего было исследовано 470 образцов", - написал Осачук.

Глава ОГА отметил, что общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5692 человека.

Также Осачук отметил, что за последние сутки 85 буковинцев выздоровели.

58 новых случаев коронавируса обнаружили специалисты лабораторного центра сегодня, 27 июля. Всего было исследовано 470 ...

Опубликовано Сергей Осачук Понедельник, 27 июля 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2020 вторник

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

28 июля, 2020 вторник

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать