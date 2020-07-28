За сутки на Буковине обнаружили 58 случаев заражения коронавирусом, - Осачук

28 июля, 2020, 08:23

В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировано 58 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук в Facebook.

"58 новых случаев коронавируса обнаружили специалисты лабораторного центра сегодня, 27 июля. Всего было исследовано 470 образцов", - написал Осачук.