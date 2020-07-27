Вспышка коронавируса в общежитии "КПИ": госпитализировали семерых курсантов
Об этом сообщает Госслужба специальной связи и защиты информации в Facebook.
"7 курсантов находятся в Киевской городской клинической больнице №4 с температурой тела 36,8-37,2. Температура других инфицированных - в пределах нормы. Состояние здоровья всех курсантов удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 27 июля во время проведения плановых ежедневных тестов курсантов и военнослужащих ИССЗИ "КПИ им. Игоря Сикорского" подтверждено 52 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Руководство Госспецсвязи и ИССЗИ, совместно с соответствующими подразделениями КГГА организовали комплекс необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий для предотвращения и минимизации возможных рисков распространения заболевания COVID-19 среди работников и курсантов, а также за пределами института.
В частности, личный состав Института обеспечен всеми необходимыми медицинскими средствами для проверки состояния заболеваемости COVID-19.
Кроме того, организовано проведение дезинфекции и влажной уборки помещений с дезинфицирующими средствами, осуществляется постоянный скрининг температуры всех работников института, развернута санитарная палатка.
Ситуация в институте находится под постоянным контролем руководства Госспецсвязи.
О состоянии заболеваемости Covid-19 в ИССЗИ «КПИ им.Игоря Сикорского» 27 июля во время проведения плановых ежедневных ...Опубликовано Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины понедельнике, 27 июля 2020
- Напомним, в общежитии Института специальной связи и защиты информации Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом .
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