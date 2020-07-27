 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВспышка коронавируса в общежитии "КПИ": госпитализировали семерых курсантов

Вспышка коронавируса в общежитии "КПИ": госпитализировали семерых курсантов


фото: reuters
Госпитализированы 7 из 52 курсантов Института специальной связи и защиты информации (ИССЗИ) Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", у которых диагностировали коронавирус

Об этом сообщает Госслужба специальной связи и защиты информации в Facebook.

"7 курсантов находятся в Киевской городской клинической больнице №4 с температурой тела 36,8-37,2. Температура других инфицированных - в пределах нормы. Состояние здоровья всех курсантов удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 июля во время проведения плановых ежедневных тестов курсантов и военнослужащих ИССЗИ "КПИ им. Игоря Сикорского" подтверждено 52 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Руководство Госспецсвязи и ИССЗИ, совместно с соответствующими подразделениями КГГА организовали комплекс необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий для предотвращения и минимизации возможных рисков распространения заболевания COVID-19 среди работников и курсантов, а также за пределами института.

В частности, личный состав Института обеспечен всеми необходимыми медицинскими средствами для проверки состояния заболеваемости COVID-19.

Кроме того, организовано проведение дезинфекции и влажной уборки помещений с дезинфицирующими средствами, осуществляется постоянный скрининг температуры всех работников института, развернута санитарная палатка.

Ситуация в институте находится под постоянным контролем руководства Госспецсвязи.

О состоянии заболеваемости Covid-19 в ИССЗИ «КПИ им.Игоря Сикорского» 27 июля во время проведения плановых ежедневных ...

Опубликовано Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины понедельнике, 27 июля 2020
  • Напомним, в общежитии Института специальной связи и защиты информации Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

27 июля, 2020 понедельник

26 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать