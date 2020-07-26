В общежитии КПИ произошла вспышка коронавируса. Заболела треть жителей

26 июля, 2020, 12:55

В столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" зафиксирована вспышка заболеваемости на коронавирус

Об этом днем в воскресенье, 26 июля 2020 г., сообщил исполняющий обязанности директора государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" Сергей Чумак, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По его словам, в одном из общежитий лабораторно подтверждены 52 случая заболевания коронавирус среди курсантов.

"Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера в заведении протестовали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР", - рассказал Сергей Чумак.

Он отметил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта.

"В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции заболевших", - подчеркнул Сергей Чумак.

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