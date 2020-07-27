В Турции перевернулся автобус с военными, есть погибшие и раненые
Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
"Гражданский автобус, перевозивший военнослужащих в районе Мут провинции Мерсин по неопределенной причине совершил ДТП. По предварительным данным, водитель автобуса и пять солдат погибли", - говорится в заявлении.
В инциденте также пострадали еще 27 человек, среди них есть такие, которые находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в государственную больницу города Мут.
Читайте также: Во Вьетнаме автобус перевернулся в кювет: погибли 15 пассажиров
Обстоятельства ДТП выясняются. По предварительным данным, автобус по неизвестным причинам выехал на обочину, задел ограждение дороги и перевернулся.
На месте аварии работают спасатели и полиция.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор