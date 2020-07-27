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Espreso.tvОбществоВ Турции перевернулся автобус с военными, есть погибшие и раненые

В Турции перевернулся автобус с военными, есть погибшие и раненые


фото: hurriyetdailynews
По меньшей мере пять турецких солдат погибли 27 июля, когда перевозивший их автобус перевернулся в южной провинции Мерсин

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

"Гражданский автобус, перевозивший военнослужащих в районе Мут провинции Мерсин по неопределенной причине совершил ДТП. По предварительным данным, водитель автобуса и пять солдат погибли", - говорится в заявлении.

В инциденте также пострадали еще 27 человек, среди них есть такие, которые находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в государственную больницу города Мут.

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Обстоятельства ДТП выясняются. По предварительным данным, автобус по неизвестным причинам выехал на обочину, задел ограждение дороги и перевернулся.

На месте аварии работают спасатели и полиция.

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