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Espreso.tvОбществоВо Вьетнаме автобус перевернулся в кювет: погибли 15 пассажиров

Во Вьетнаме автобус перевернулся в кювет: погибли 15 пассажиров


фото: VnExpress
Во вьетнамской провинции Куанг Бинь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в результате которого погибли 15 пассажиров

Об этом сообщает VnExpress .

"По меньшей мере 15 человек погибли из-за того, что автобус съехал в кювет и перевернулся неподалеку пещер Фонг Нха-Ке в провинции Куанг Бинь в воскресенье утром", - говорится в сообщении.

Авария произошла в 9:53 26 июля примерно в 10 км от туристического объекта.

Автобус перевозил группу из 40 бывших выпускников, которые собрались вместе, чтобы отпраздновать 30 лет от окончания высшей школы Донг Хой Куанг Бинь посещением известных пещер.

По предварительным данным, водитель потерял контроль над транспортным средством во время поворота.

Местная полиция заявила, что расследует причины аварии и пытается установить, употреблял ли водитель алкоголь или наркотические средства.

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