В Белом доме подтвердили, что советник Трампа инфицирован COVID-19

27 июля, 2020, 20:16

Белый дом официально подтвердил, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заразился коронавирусом

Об этом сообщает The New York Times .

В Белом доме подтвердили, что советник президента США Роберт О'Брайен заразился коронавирусом.

В администрации Трампа заявили, что у О'Брайена "легкие симптомы", и сейчас он работает удаленно с "безопасного места".

В Белом доме добавили, что нет риска воздействия на президента или вице-президента. Работа Совета национальной безопасности продолжается непрерывно.

В понедельник, 27 июля СМИ сообщили, что советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заразился коронавирусом и работает из дому.

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