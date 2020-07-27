В Белом доме подтвердили, что советник Трампа инфицирован COVID-19
27 июля, 2020, 20:16
Белый дом официально подтвердил, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заразился коронавирусом
Об этом сообщает The New York Times .
В Белом доме подтвердили, что советник президента США Роберт О'Брайен заразился коронавирусом.
В администрации Трампа заявили, что у О'Брайена "легкие симптомы", и сейчас он работает удаленно с "безопасного места".
В Белом доме добавили, что нет риска воздействия на президента или вице-президента. Работа Совета национальной безопасности продолжается непрерывно.
- В понедельник, 27 июля СМИ сообщили, что советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заразился коронавирусом и работает из дому.
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