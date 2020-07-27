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Espreso.tvОбществоСоветник Трампа по нацбезопасности заболел коронавирусом

Советник Трампа по нацбезопасности заболел коронавирусом


фото: reuters
У советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена подтвердили коронавирус

Об этом сообщает агентство издание Politiсo со ссылкой на чиновника американской администрации.

Один из собеседников отметил, что О'Брайен отсутствовал на работе с конца прошлой недели.

О'Брайен заразился коронавирусом после семейной события и самоизолировался дома, в то же время продолжая работать в Совете национальной безопасности и выполняя большую часть своей работы по телефону.

Сотрудники отдела коммуникаций Белого дома пока не прокомментировали эту информацию.

О'Брайен стал самым высоким должностным администрации Трампа, который подхватил коронавирус. Неизвестно, сколько личных контактов он недавно имел с президентом.

Людей из окружения президента США регулярно тестируют на коронавирус.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп считает ношение защитной маски проявлением патриотизма, хотя высмеивал своего оппонента на выборах Джо Байдена за ношение маски.

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