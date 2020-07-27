Украина пригласила Польшу к платформе по деоккупации Крыма
27 июля, 2020, 21:08
Украина приглашает Польшу принять участие в предстоящей международной платформе по деоккупации Крыма
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, сообщает Укринформ .
"Отдельно я сегодня проинформировал своего польского коллегу о намерениях Украины провести международную платформу по деоккупации Крыма. Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет не только надежным партнером, которым она уже есть, а и одним из лидеров этого процесса", - сказал Кулеба.
- Украинское правительство подготовило стратегию деоккупации Крыму, однако документ не является публичным.
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