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Espreso.tvОбществоУкраина пригласила Польшу к платформе по деоккупации Крыма

Украина пригласила Польшу к платформе по деоккупации Крыма

Украина приглашает Польшу принять участие в предстоящей международной платформе по деоккупации Крыма

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, сообщает Укринформ .

"Отдельно я сегодня проинформировал своего польского коллегу о намерениях Украины провести международную платформу по деоккупации Крыма. Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет не только надежным партнером, которым она уже есть, а и одним из лидеров этого процесса", - сказал Кулеба.

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