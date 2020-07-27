Украина пригласила Польшу к платформе по деоккупации Крыма

27 июля, 2020, 21:08

Украина приглашает Польшу принять участие в предстоящей международной платформе по деоккупации Крыма

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, сообщает Укринформ .

"Отдельно я сегодня проинформировал своего польского коллегу о намерениях Украины провести международную платформу по деоккупации Крыма. Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет не только надежным партнером, которым она уже есть, а и одним из лидеров этого процесса", - сказал Кулеба.

Украинское правительство подготовило стратегию деоккупации Крыму, однако документ не является публичным.