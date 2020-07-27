У заместителя председателя Черниговской ОГА подтвердили COVID-19

27 июля, 2020, 15:20

Заместитель председателя Черниговской облгосадминистрации Александр Савченко заразился коронавирусом

Об этом в комментарии Общественному сообщил Савченко.

Заместитель главы облгосадминистрации Александр Савченко заболел коронавирусом.

Савченко отметил, что лечится дома, заболевание протекает бессимптомно.

По состоянию на утро 27 июля количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Украине выросла на 807 человек.

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