У заместителя председателя Черниговской ОГА подтвердили COVID-19
27 июля, 2020, 15:20
Заместитель председателя Черниговской облгосадминистрации Александр Савченко заразился коронавирусом
Об этом в комментарии Общественному сообщил Савченко.
Заместитель главы облгосадминистрации Александр Савченко заболел коронавирусом.
Савченко отметил, что лечится дома, заболевание протекает бессимптомно.
- По состоянию на утро 27 июля количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Украине выросла на 807 человек.
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