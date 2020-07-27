Коронавирус в Украине: за сутки заразились 807 человек
27 июля, 2020, 09:22
По состоянию на утро 27 июля количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросло на 807 человек
Об этом передает Еспресо.TV .
Всего с начала пандемии, таких случаев на территории страны - 65 656. Из них 1 616 летальных, 36 122 пациента выздоровели. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область - 2 589 случаев;
Волынская область - 3 616 случаев;
Днепропетровская область - 1 330 случаев;
Донецкая область - 850 случаев;
Житомирская область - 1 723 случая;
Закарпатская область - 4 874 случая;
Запорожская область - 750 случаев;
Ивано-Франковская область - 4 121 случай;
Кировоградская область - 695 случаев;
г. Киев - 7 690 случаев;
Киевская область - 3 548 случаев;
Львовская область - 8 952 случая;
Луганская область - 120 случаев;
Николаевская область - 559 случаев;
Одесская область - 2 960 случаев;
Полтавская область - 394 случая;
Ривненская область - 5 701 случай;
Сумская область - 445 случаев;
Тернопольская область - 2 773 случая;
Харьковская область - 3 431 случай;
Херсонская область - 220 случаев;
Хмельницкая область - 1 059 случаев;
Черновицкая область - 5 634 случая;
Черкасская область - 902 случая;
Черниговская область - 720 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 июля 2020 года в Центр поступило 901 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 116 783 сообщения о подозрении на COVID-19
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