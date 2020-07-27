Страны не должны держать границы закрытыми, - ВОЗ
27 июля, 2020, 17:55
Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что страны должны работать над восстановлением экономики в условиях пандемии
Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан во время брифинга в 27 июля, передает РБК-Украина.
Райан заметил, что страны не могут держать границы закрытыми в ближайшем будущем.
"Для отдельных стран будет почти невозможно держать свои границы закрытыми в обозримом будущем. Экономика должна открыться, люди должны работать, торговля должна восстановиться... Ясно, что давление на коронавирус снижает цифры. Сбросьте это давление, и дела снова начнут расти", - заявил Райан.
- Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается .
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