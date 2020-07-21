Трамп впервые обнародовал свое фото в маске и назвал ношение маски "проявлением патриотизма"

21 июля, 2020, 12:47

После нескольких месяцев отказа надевать маску для лица в период пандемии президент США Дональд Трамп впервые обнародовал свое фото в маске, описав это как "патриотический" поступок

Соответствующее сообщение глава Белого дома разместил на официальной Twitter-странице.

"Мы объединены в наших усилиях, чтобы победить невидимый китайский вирус. Многие люди говорят, что носить маску для лица - это патриотично, когда вы не можете соблюдать правила социального дистанцирования", - отметил Трамп.

Вместе с тем он добавил: "Нет никого более патриотического за меня, вашего любимого президента!"

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can not socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020

Глава Белого дома при этом разместил свое фото в сообщении, где он изображен с одетой на лице черной маской.

Это первый случай, когда Трамп лично обнародовал свое фото в маске с начала пандемии и еще назвал этот поступок "патриотическим". Ранее он отказывался надевать маску даже во время массовых мероприятий (например, брифингов), находясь в одном помещении с другими людьми. Это привело к шквале критики, в том числе со стороны его однопартийцев.

Лишь недавно Дональд Трамп впервые надел маску - во время посещения военного госпиталя и общения с ранеными.

В общем, американский Центр контроля и профилактики заболеваний CDC еще три месяца назад издал рекомендации всем носить маски во время пребывания в общественных местах, где есть другие люди.

В Соединенных Штатах в понедельник была официально подтверждена смерть более 140 000 пациентов, которые не смогли справиться с заболеванием COVID-19.

Всего в мире на коронавирус заболели 14872638 человек. Среди антилидеров по заболеваемости - США, Бразилия, Индия и Россия.