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Espreso.tvОбществоСмерть сына политзаключенного Сулейманова: оккупанты назвали причину гибели

Смерть сына политзаключенного Сулейманова: оккупанты назвали причину гибели


фото: Новости Крыма
В подконтрольном России управлении МВД в аннексированном Крыму заявляют, что выяснили причину смерти 3-летнего Мусы Сулейманова в селе Строгановка под Симферополем

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ранее сообщалось, что тело мальчика нашли в одной из выгребных ям рядом с домом.

В МВД говорят, что "согласно результатам вскрытия, признаков насильственной смерти не обнаружено, причина гибели ребенка - утопление".

В управлении Следственного комитета России добавили, что время наступления смерти соответствует времени исчезновения.

В полиции отметили, что теперь устанавливают условия, при которых погиб ребенок.

  • Напомним, в поселке Строгановка Симферопольского района исчез сын политзаключенного Руслана Сулейманова - трехлетний Муса, 26 июля стало известно, что мальчика нашли мертвым.

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