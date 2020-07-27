Смерть сына политзаключенного Сулейманова: оккупанты назвали причину гибели

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ранее сообщалось, что тело мальчика нашли в одной из выгребных ям рядом с домом.

В МВД говорят, что "согласно результатам вскрытия, признаков насильственной смерти не обнаружено, причина гибели ребенка - утопление".

В управлении Следственного комитета России добавили, что время наступления смерти соответствует времени исчезновения.

В полиции отметили, что теперь устанавливают условия, при которых погиб ребенок.

Напомним, в поселке Строгановка Симферопольского района исчез сын политзаключенного Руслана Сулейманова - трехлетний Муса, 26 июля стало известно, что мальчика нашли мертвым.

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