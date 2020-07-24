"Ювентус" сенсационно проиграл "Удинезе" в чемпионате Италии по футболу

24 июля, 2020, 11:42

В 35-м туре чемпионата Италии по футболу "Ювентус" сенсационно проиграл "Удинезе" со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Счет в матче был открыт в конце первого тайма, когда после углового удара мяч подхватил защитник Маттейс Где Лигт и из-за пределов штрафной удар пробил по воротам "Удинезе", голкипер был бессилен.

Сравнять счет удалось на 52-й минуте, когда Илья Несторовски переправил мяч в сетку ворот головой. На ничьи игроки "Удинезе" решили не останавливаться. На 92-й минуте матча полузащитник Секо Фофана совершил сольный проход мимо защитников "Юве" и забил победный мяч.

В турнирной таблице Серии А "Ювентус" идет первым и имеет отрыв от второго места 6 очков. "Удинезе" идет только пятнадцатым и ведет борьбу за выживание.

Чемпионат Италии по футболу

35-й тур

23 июля

"Удинезе" - "Ювентус" 2: 1

Голы: Несторовски, 52, Фофана, 90 + 1 - Где Лигт, 62

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