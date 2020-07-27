Почти 9 тыс. человек на Львовщине заразились коронавирусом

27 июля, 2020, 09:56

За минувшие сутки во Львове и на Львовщине еще у 120 человек подтвердили COVID-19

На утро 27 июля на Львовщине подтверждены 8 952 случая инфицирования коронавирусом, из них 238 - летальных, а 2 070 пациентов уже выздоровели. За вчерашний день лабораторные центры провели 378 ПЦР-тестов, 120 из которых оказались положительными. Смерть вследствие этой болезни за сутки подтвердили еще у пяти человек, передает Еспресо.Захид.

Среди новых больных - 41 львовянин. В холодильнике очереди на проведение исследований ждет еще 353 пробы.

Стоит отметить, что за последние сутки выписаны на пять человек больше, чем заболели. В частности, 125 человек излечились (против 120 заболевших).

За минувшие сутки госпитализированы с подозрением на коронавирус еще 45 человек. Направлены на самоизоляцию 63 человека. 90 человек находятся на лечении в отделении реанимации, а 24 - на ИВЛ.

В целом по области на стационарном лечении находится 1 025 больных. Больше всего больных - в областной клинической больнице. По словам заместителя директора этого учреждения, врача-инфекциониста Игоря Берника, на утро 27 июля в больнице находится 193 больных (127 - жители Львова, 66 - жители районов и городов области). Из них у 182 пациентов подтвержден диагноз COVID-19, среди которых 16 - это медицинские работники. Доля больных 50 лет и старше составляет 77%. Врач отметил, что три человека на ИВЛ в очень тяжелом состоянии.

Область продолжает лидировать в антирейтинге больных COVID-19. Добавим, согласно обнародованным вчера данным Минздрава, Львовщина еще не готова к ослаблению карантина.