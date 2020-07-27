 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПочти 9 тыс. человек на Львовщине заразились коронавирусом

Почти 9 тыс. человек на Львовщине заразились коронавирусом


фото: reuters
За минувшие сутки во Львове и на Львовщине еще у 120 человек подтвердили COVID-19

На утро 27 июля на Львовщине подтверждены 8 952 случая инфицирования коронавирусом, из них 238 - летальных, а 2 070 пациентов уже выздоровели. За вчерашний день лабораторные центры провели 378 ПЦР-тестов, 120 из которых оказались положительными. Смерть вследствие этой болезни за сутки подтвердили еще у пяти человек, передает Еспресо.Захид.

Среди новых больных - 41 львовянин. В холодильнике очереди на проведение исследований ждет еще 353 пробы.

Стоит отметить, что за последние сутки выписаны на пять человек больше, чем заболели. В частности, 125 человек излечились (против 120 заболевших).

За минувшие сутки госпитализированы с подозрением на коронавирус еще 45 человек. Направлены на самоизоляцию 63 человека. 90 человек находятся на лечении в отделении реанимации, а 24 - на ИВЛ.

В целом по области на стационарном лечении находится 1 025 больных. Больше всего больных - в областной клинической больнице. По словам заместителя директора этого учреждения, врача-инфекциониста Игоря Берника, на утро 27 июля в больнице находится 193 больных (127 - жители Львова, 66 - жители районов и городов области). Из них у 182 пациентов подтвержден диагноз COVID-19, среди которых 16 - это медицинские работники. Доля больных 50 лет и старше составляет 77%. Врач отметил, что три человека на ИВЛ в очень тяжелом состоянии.

Область продолжает лидировать в антирейтинге больных COVID-19. Добавим, согласно обнародованным вчера данным Минздрава, Львовщина еще не готова к ослаблению карантина.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июля, 2020 понедельник

26 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

27 июля, 2020 понедельник

26 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать