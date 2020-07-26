На Львовщине еще нет оснований для ослабления карантина
Об этом сообщают на официальном сайте Министерства здравоохранения.
Согласно поданной таблице, показатели, по которым Минздрав считает целесообразным ослабление карантина, превышены, кроме Львовщины, еще в восьми областях: Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой.
На Львовщине, в частности, превышен показатель выявления больных коронавирусом (11,05%), по всем остальным критериям - загруженностью коек, охвату тестированием и динамикой распространения COVID-19, область отвечает требованиям МЗ.
Напомним , утром 26 июля на Львовщине подтверждено 8322 случая инфицирования коронавирусjv, из них 233 - летальные, а в 1964 пациента уже выздоровели. За прошедшие сутки коронавирус впервые диагностировали еще 130 пациентам (17,1% всех обследований), смерть от этой болезни в сутки подтвердили еще в шести человек
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