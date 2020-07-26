 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Львовщине еще нет оснований для ослабления карантина

На Львовщине еще нет оснований для ослабления карантина

В регионе до сих пор превышен один из критериев, определенных МЗ

Об этом сообщают на официальном сайте   Министерства здравоохранения.

Согласно поданной таблице, показатели, по которым Минздрав считает целесообразным ослабление карантина, превышены, кроме Львовщины, еще в восьми областях: Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой.

На Львовщине, в частности, превышен показатель выявления больных коронавирусом (11,05%), по всем остальным критериям - загруженностью коек, охвату тестированием и динамикой распространения COVID-19, область отвечает требованиям МЗ.

null

Напомним , утром 26 июля на Львовщине подтверждено 8322 случая инфицирования коронавирусjv, из них 233 - летальные, а в 1964 пациента уже выздоровели. За прошедшие сутки коронавирус впервые диагностировали еще 130 пациентам (17,1% всех обследований), смерть от этой болезни в сутки подтвердили еще в шести человек

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

26 июля, 2020 воскресенье

25 июля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать