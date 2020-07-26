На Львовщине еще нет оснований для ослабления карантина

26 июля, 2020, 16:23

В регионе до сих пор превышен один из критериев, определенных МЗ

Об этом сообщают на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Согласно поданной таблице, показатели, по которым Минздрав считает целесообразным ослабление карантина, превышены, кроме Львовщины, еще в восьми областях: Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой.

На Львовщине, в частности, превышен показатель выявления больных коронавирусом (11,05%), по всем остальным критериям - загруженностью коек, охвату тестированием и динамикой распространения COVID-19, область отвечает требованиям МЗ.

Напомним , утром 26 июля на Львовщине подтверждено 8322 случая инфицирования коронавирусjv, из них 233 - летальные, а в 1964 пациента уже выздоровели. За прошедшие сутки коронавирус впервые диагностировали еще 130 пациентам (17,1% всех обследований), смерть от этой болезни в сутки подтвердили еще в шести человек