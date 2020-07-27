Нидерланды вернули 14-дневный карантин для путешествнников из Украины

27 июля, 2020, 14:55

27 июля Нидерланды ввели двухнедельную самоизоляцию для граждан, возвращающихся из стран "красной" зоны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД страны.

Украина по классификации Нидерландов входит в "красную зону" в связи с эпидемиологической ситуацией.

Для внесения в "зеленый список" количество больных коронавирусом в стране должно быть равно или меньше 16 больных на 100 тысяч. При этом на сегодня в самом ЕС средний показатель - 16,3, ва Украине - 62,4.

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В МИД Нидерландов отметили, что карантин обязателен, в частности, для тех, у кого нет никаких симптомов COVID-19.

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