Нидерланды вернули 14-дневный карантин для путешествнников из Украины
27 июля, 2020, 14:55
27 июля Нидерланды ввели двухнедельную самоизоляцию для граждан, возвращающихся из стран "красной" зоны
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД страны.
Украина по классификации Нидерландов входит в "красную зону" в связи с эпидемиологической ситуацией.
Для внесения в "зеленый список" количество больных коронавирусом в стране должно быть равно или меньше 16 больных на 100 тысяч. При этом на сегодня в самом ЕС средний показатель - 16,3, ва Украине - 62,4.
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В МИД Нидерландов отметили, что карантин обязателен, в частности, для тех, у кого нет никаких симптомов COVID-19.
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