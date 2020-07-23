МАУ возобновила полеты в три страны Адриатического побережья

23 июля, 2020, 17:16

МАУ возобновила рейсы в Хорватию, Албанию и Черногорию

Об этом сообщила пресс служба МАУ.

"Хорватия, Черногория и Албания открыли границы для украинских туристов, поэтому авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" начинает продажу билетов на рейсы в страны Адриатического побережья на собственном сайте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что билеты уже в продаже от $250 в обе стороны. В стоимость тарифа, кроме ручной клади, включены одно место багажа весом до 23 кг.

Отмечается, что рейс Киев-Тирана (Албания) будет курсировать в период с 28 июля до 15 сентября по вторникам в 9:00 и с 24 июля по 11 сентября - по пятницам в 12:00.

Украинским туристам пока разрешен свободный вьезд на территорию Албании без прохождения ПЦР-тестирования.

Рейс Киев-Тиват (Черногория) будет курсировать с 26 июля по 4 октября каждое воскресенье в 12:00. С 30 июля по 17 сентября добавится еще один рейс, который будет курсировать по четвергам в 12:10.

Отмечается, что с 8 июля украинские туристы могут свободно, без прохождения ПЦР-тестирование, пересекать границу Черногории.

Рейс Киев-Сплит (Хорватия) будет курсировать с 18 июля по 26 сентября каждую субботу в 7:20.

Сейчас украинские туристы могут пересекать границу Хорватии без обязательной 14-дневной изоляции при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который был сделан не позднее 48 часов и наличии забронированного пакета услуг (перелет, жилье, страхование).

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