Министр юстиции Польши заявил о намерении страны выйти из Стамбульской конвенции
Об этом сообщает Польское радио.
"В понедельник мы подадим заявление в министерство семьи, труда и социальной политики о проведении официальной работы по денонсации так называемой Стамбульской конвенции", - сообщил Зебро.
Министр юстиции сказал, что польское законодательство является образцовым, когда речь идет о стандартах защиты женщин от насилия. Зебро добавил, что правительство "Объединенной десницы", в отличие от того, как он заявил, левых, не говорило, а действовало по этому вопросу.
По его словам, в Стамбульской конвенции на сегодня нет решений по защите женщин, которые Польша бы не выполнила, а в некоторых областях польские стандарты выше.
Обосновывая вывод о денонсации Конвенции Зебро заявил, что в ней есть положения "идеологического характера, которые мы не принимаем и считаем вредными".
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Конвенция Совета Европы 2011 года "О предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье" (так называемая Стамбульская конвенция) призвана защитить женщин от всех форм насилия и дискриминации. Польша подписала Конвенцию в декабре 2012 года, а ратифицировала - в 2015 году.
Позже правящая партия Польши "Право и справедливость" (ПиС) дистанцировалась от предложения министра юстиции выйти из Стамбульской конвенции по защите прав женщин, заявив, что не все члены коалиции высказались за это, сообщает Reuters.
ПиС и ее партнеры по коалиции, тесно связанные с католической церковью, ранее критиковали Стамбульскую конвенцию как слишком либеральную, но не приняли никаких шагов для выхода из нее.
"Решение еще не принято. Это не наша общая позиция. У министра есть некоторые соображения. Если он представит (свое предложение), мы его проанализируем", - заявила пресс-секретарь ПиС Анита Червинская.
Также пресс-секретарь правительства Петр Мюллер заявил, что Кабинет министров еще не принял решения по этой конвенцией.
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