Мбаппе травмировался и не поможет ПСЖ в Лиге чемпионов

27 июля, 2020, 20:43

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе травмировался и пропустит три недели

Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ.

У француза обнаружили вывих голеностопного сустава. Восстановление займет около трех недель. 12 августа ПСЖ сыграет матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аталанты", в котором команде Мбаппе не поможет.

В текущем сезоне 21-летний Килиан Мбаппе провел 34 матча, забил 30 мячей и отдал 18 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость француза составляет 180 млн евро, что делает его самым дорогим игроком мира.

22 июля стало известно, что обложку футбольного симулятора FIFA 21 украсит форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе.