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Espreso.tvСпортМбаппе травмировался и не поможет ПСЖ в Лиге чемпионов

Мбаппе травмировался и не поможет ПСЖ в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе травмировался и пропустит три недели

Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ.

У француза обнаружили вывих голеностопного сустава. Восстановление займет около трех недель. 12 августа ПСЖ сыграет матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аталанты", в котором команде Мбаппе не поможет.

В текущем сезоне 21-летний Килиан Мбаппе провел 34 матча, забил 30 мячей и отдал 18 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость француза составляет 180 млн евро, что делает его самым дорогим игроком мира.

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