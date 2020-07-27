Мбаппе травмировался и не поможет ПСЖ в Лиге чемпионов
27 июля, 2020, 20:43
Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе травмировался и пропустит три недели
Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ.
У француза обнаружили вывих голеностопного сустава. Восстановление займет около трех недель. 12 августа ПСЖ сыграет матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аталанты", в котором команде Мбаппе не поможет.
В текущем сезоне 21-летний Килиан Мбаппе провел 34 матча, забил 30 мячей и отдал 18 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость француза составляет 180 млн евро, что делает его самым дорогим игроком мира.
- 22 июля стало известно, что обложку футбольного симулятора FIFA 21 украсит форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе.
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