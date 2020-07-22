Определился футболист, который украсит обложку видеоигры FIFA 21
22 июля, 2020, 19:56
Обложку футбольного симулятора FIFA 21 украсит форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе
Об этом сообщает официальный twitter EA Sports.
FIFA 21 выйдет на PlayStation 4, Xbox One и PC в октябре этого года.
Форвард ПСЖ впервые попал на обложку видеоигры и украсит диски обычного издания, Champions Edition и Ultimate Edition.
Pre-Order -> https://t.co/Ucbq7ap4Wu pic.twitter.com/kr3TSs0gdw- EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 22, 2020
- 8 июля стало известно, что французский футбольный клуб ПСЖ предложил Килиану Мбаппе новый контракт с зарплатой в 40 млн евро в год .
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