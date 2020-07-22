Определился футболист, который украсит обложку видеоигры FIFA 21

22 июля, 2020, 19:56

Обложку футбольного симулятора FIFA 21 украсит форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе

Об этом сообщает официальный twitter EA Sports.

FIFA 21 выйдет на PlayStation 4, Xbox One и PC в октябре этого года.

Форвард ПСЖ впервые попал на обложку видеоигры и украсит диски обычного издания, Champions Edition и Ultimate Edition.

8 июля стало известно, что французский футбольный клуб ПСЖ предложил Килиану Мбаппе новый контракт с зарплатой в 40 млн евро в год .