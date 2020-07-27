Капитан "Реала" Рамос в четвертый раз стал отцом

27 июля, 2020, 15:55

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос в четвертый раз стал отцом

Об этом испанец сообщил в Instagram.

Жена родила капитану "Реала" четвертого сына. Мальчика назвали Максимо Адриано.

34-летний Серхио Рамос женат на 42-летней журналистке и телеведущей Пилар Рубио. У звездной пары уже есть трое сыновей - 6-летний Серхио-младший, 4-летний Марк и 2-летний Алехандро.

9 июня стало известно, что "Реал" предложит капитану мадридского клуба Серхио Рамосу новый контракт .