Капитан "Реала" Рамос в четвертый раз стал отцом
27 июля, 2020, 15:55
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос в четвертый раз стал отцом
Об этом испанец сообщил в Instagram.
Жена родила капитану "Реала" четвертого сына. Мальчика назвали Максимо Адриано.
34-летний Серхио Рамос женат на 42-летней журналистке и телеведущей Пилар Рубио. У звездной пары уже есть трое сыновей - 6-летний Серхио-младший, 4-летний Марк и 2-летний Алехандро.
- 9 июня стало известно, что "Реал" предложит капитану мадридского клуба Серхио Рамосу новый контракт .
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