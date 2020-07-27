 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортКапитан "Реала" Рамос в четвертый раз стал отцом

Капитан "Реала" Рамос в четвертый раз стал отцом


фото: Getty Images
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос в четвертый раз стал отцом

Об этом испанец сообщил в Instagram.

Жена родила капитану "Реала" четвертого сына. Мальчика назвали Максимо Адриано.

34-летний Серхио Рамос женат на 42-летней журналистке и телеведущей Пилар Рубио. У звездной пары уже есть трое сыновей - 6-летний Серхио-младший, 4-летний Марк и 2-летний Алехандро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

27 июля, 2020 понедельник

26 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать