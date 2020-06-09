"Реал" определился с будущим капитана команды

9 июня, 2020, 12:45

"Реал" предложит капитану мадридского клуба Серхио Рамосу новый контракт

Об этом сообщает As .

По информации издания, "Реал" решил продолжить сотрудничество с 34-летним капитаном команды Серхио Рамосом.

Мадридский клуб предложит футболисту продлить соглашение до лета 2022 года. Испанец также намерен продолжить выступать за "Реал", поэтому проблем с продлением контракта возникнуть не должно. При этом отмечается, что стороны пока не начали переговоры.

Серхио Рамос выступает за мадридцев с 2005 года. Действующий контракт центрального защитника с "Реалом" рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 34 матча и забил 7 голов.

26 мая главного тренера мадридского "Реала" Зинедин Зидан был признан лучшим тренером в истории Лиги чемпионов

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