"Реал" определился с будущим капитана команды
9 июня, 2020, 12:45
"Реал" предложит капитану мадридского клуба Серхио Рамосу новый контракт
Об этом сообщает As .
По информации издания, "Реал" решил продолжить сотрудничество с 34-летним капитаном команды Серхио Рамосом.
Мадридский клуб предложит футболисту продлить соглашение до лета 2022 года. Испанец также намерен продолжить выступать за "Реал", поэтому проблем с продлением контракта возникнуть не должно. При этом отмечается, что стороны пока не начали переговоры.
Серхио Рамос выступает за мадридцев с 2005 года. Действующий контракт центрального защитника с "Реалом" рассчитан до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 34 матча и забил 7 голов.
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