Гибель коммунальщиков в Харькове: в полиции назвали предварительную причину
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия. Он сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли четверо работников", - отметили в полиции.
Как выяснили полицейские, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пыталась помочь трое других сотрудников коммунального предприятия - двое мужчин и женщина.
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В результате происшествия четверо коммунальщиков погибли на месте от отравления аммиаком.
"Предварительно, работники были без средств индивидуальной защиты", - отметили в полиции.
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