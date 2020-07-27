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Espreso.tvОбществоГибель коммунальщиков в Харькове: в полиции назвали предварительную причину

Гибель коммунальщиков в Харькове: в полиции назвали предварительную причину

В полиции установили, что трое мужчин и женщина отравились аммиаком

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия. Он сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли четверо работников", - отметили в полиции.

Как выяснили полицейские, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пыталась помочь трое других сотрудников коммунального предприятия - двое мужчин и женщина.

Читайте также: В Харькове четверо коммунальщиков погибли в колодце во время ремонтных работ

В результате происшествия четверо коммунальщиков погибли на месте от отравления аммиаком.

"Предварительно, работники были без средств индивидуальной защиты", - отметили в полиции.

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