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Espreso.tvОбществоВ Харькове четверо коммунальщиков погибли в колодце во время ремонтных работ

В Харькове четверо коммунальщиков погибли в колодце во время ремонтных работ


фото: dsns.gov.ua
В Харькове во время проведения ремонтных работ в колодце погибли четверо работников коммунального предприятия

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия. Он сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли четверо работников", - говорится в сообщении.

Трое мужчин и одна женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце.

Информацию о трагедии внесены в Единый учет, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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