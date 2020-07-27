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Espreso.tvСпортФутболист "Шахтера" заявил о поисках новой команды

Футболист "Шахтера" заявил о поисках новой команды


фото: Getty Images
Защитник донецкого "Шахтера" Богдан Бутко рассказал о поисках новой команды

Об этом сообщает Meta Ratings .

Вторую часть сезона 29-летний Бутко провел в польском "Леху", однако теперь аренда закончилась и украинец должен вернуться в "Шахтер".

"Сейчас самостоятельно пока тренируюсь, поддерживаю форму. Общение с клубом проходит через агента. У "Шахтера" впереди еще матчи Лиги Европы, уже после будет что-то видно. Но сейчас я ищу команду, потому что пока непонятна ситуация: нужен я буду "Шахтеру" или нет. Пока четкой позиции от клуба на меня нет", - сказал защитник.

Также Бутко признался, что у него есть предложения из Европы.

"Предложения есть, в том числе из Европы. Есть вариант в Польше. Но говорить об этом пока не буду. Идут разговоры, это тоже хорошо. Потому что когда сидишь на лавочке и либо вообще не выходишь, либо выходишь периодически - это все равно другое. Предложения от украинских клубов? Я всегда открыт. К тому же украинский чемпионат не хуже, чем польский. Главное, чтобы предложение меня устраивало в игровом и в финансовом плане", - рассказал украинец.

За познанский "Лех" Богдан Бутко провел 12 матчей и отдал 1 ассист. Контракт футболиста с "Шахтером" рассчитан до лета 2021-го.

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