Футболист "Шахтера" заявил о поисках новой команды

27 июля, 2020, 13:51

Защитник донецкого "Шахтера" Богдан Бутко рассказал о поисках новой команды

Об этом сообщает Meta Ratings .

Вторую часть сезона 29-летний Бутко провел в польском "Леху", однако теперь аренда закончилась и украинец должен вернуться в "Шахтер".

"Сейчас самостоятельно пока тренируюсь, поддерживаю форму. Общение с клубом проходит через агента. У "Шахтера" впереди еще матчи Лиги Европы, уже после будет что-то видно. Но сейчас я ищу команду, потому что пока непонятна ситуация: нужен я буду "Шахтеру" или нет. Пока четкой позиции от клуба на меня нет", - сказал защитник.

Также Бутко признался, что у него есть предложения из Европы.

"Предложения есть, в том числе из Европы. Есть вариант в Польше. Но говорить об этом пока не буду. Идут разговоры, это тоже хорошо. Потому что когда сидишь на лавочке и либо вообще не выходишь, либо выходишь периодически - это все равно другое. Предложения от украинских клубов? Я всегда открыт. К тому же украинский чемпионат не хуже, чем польский. Главное, чтобы предложение меня устраивало в игровом и в финансовом плане", - рассказал украинец.

За познанский "Лех" Богдан Бутко провел 12 матчей и отдал 1 ассист. Контракт футболиста с "Шахтером" рассчитан до лета 2021-го.

22 июля защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко вернулся из аренды в польском "Лехе" .