Футболист "Шахтера" заявил о поисках новой команды
Об этом сообщает Meta Ratings .
Вторую часть сезона 29-летний Бутко провел в польском "Леху", однако теперь аренда закончилась и украинец должен вернуться в "Шахтер".
"Сейчас самостоятельно пока тренируюсь, поддерживаю форму. Общение с клубом проходит через агента. У "Шахтера" впереди еще матчи Лиги Европы, уже после будет что-то видно. Но сейчас я ищу команду, потому что пока непонятна ситуация: нужен я буду "Шахтеру" или нет. Пока четкой позиции от клуба на меня нет", - сказал защитник.
Также Бутко признался, что у него есть предложения из Европы.
"Предложения есть, в том числе из Европы. Есть вариант в Польше. Но говорить об этом пока не буду. Идут разговоры, это тоже хорошо. Потому что когда сидишь на лавочке и либо вообще не выходишь, либо выходишь периодически - это все равно другое. Предложения от украинских клубов? Я всегда открыт. К тому же украинский чемпионат не хуже, чем польский. Главное, чтобы предложение меня устраивало в игровом и в финансовом плане", - рассказал украинец.
За познанский "Лех" Богдан Бутко провел 12 матчей и отдал 1 ассист. Контракт футболиста с "Шахтером" рассчитан до лета 2021-го.
- 22 июля защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко вернулся из аренды в польском "Лехе" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресс! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор