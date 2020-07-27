Если бы выборы состоялись в июле, в Раду прошли бы 4 партии - опрос

27 июля, 2020, 13:02

По состоянию на середину июля за "Слугу народа" готовы проголосовать 27,8%

Соответствующие результаты дал опрос, проведенный группой " Рейтинг " на протяжении 15-20 июля, передает Еспресо.TV .

В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", которую готовы поддержать почти 27,8% среди готовых голосовать и определившихся с выбором.

За "Оппозиционная платформу" готовы проголосовать почти 15,5%, за "Европейскую солидарность" - 14,3%, за "Батькивщину" - около 10%.

Около 4% поддержали бы радикальную партию и партию "Сила и честь", около 3% готовы поддержать партию Шария, Свободу, Украинскую стратегию Гройсмана.

Половина опрошенных склоняются к тому чтобы поддержать на местных выборах в октябре именно местную партию, даже если она будет баллотироваться только в одной области, зато почти 30% намерены голосовать за известную национальную политическую силу.

Отметим, по опросу Центра Разумкова, если бы в конце июня в Украине проходили досрочные выборы в Верховную Раду, 5% -й барьер преодолели бы четыре партии, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа" - 30,3%

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