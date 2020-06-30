По сравнению с апрелем рейтинг "Слуги народа" снизился на 11%, - опрос
30 июня, 2020, 15:28
Если бы в конце июня в Украине проходили досрочные выборы в Верховную Раду, 5% -й барьер преодолели бы четыре партии, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа" - 30,3%
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
По данным опроса, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 30,3% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать). В конце апреля за эту политисилу планировали голосовать 41,5% избирателей.
Также планируется голосовать:
- за "Оппозиционная платформу - За жизнь" - 21,8% (в конце апреля 14,2%),
- за "Европейскую солидарность" - 15,7% (в конце апреля -13,9%),
- за "Батькивщину" - 8,5% (в конце апреля - 7,0%).
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