Детский фестиваль "Книгомания" отменили

27 июля, 2020, 14:50

Из-за пандемии организаторы Форума издателей решили перенести фестиваль на следующий год

"Предварительно мы хотели перенести его на сентябрь 2020 года, но из-за эпидемиологической ситуации планы изменились. Все заявки от участников мы сохраняем до следующего года", - отмечают организаторы, передает "Еспресо.Захид".

Вместе с тем, в программе 27 BookForum будет отдельный блок, посвященный детям и детской литературе. Его куратором станет книжный блогера, писательница и пиарщица Оксамытка Блажевская. Все события пройдут онлайн.

Отметим, Всеукраинский конкурс детского чтения "Книгомания" проводится с 2005 года. Всего за годы проведения в конкурсе приняло участие более миллиона школьников из всех областей Украины. Участники, а это учащиеся 6-7 классов общеобразовательных школ, читатели сельских, семейных, городских, детских библиотек - в течение трех месяцев читают книги, рассказывают о них и соревнуются с другими книгоманами, борясь за титул "Суперчитатель Украины". Победитель получает награду - поездку во Львов на детский фестиваль "Книгомания", который должен проходить в апреле. В этом году из-за ситуации с коронавирусом фестиваль сначала решили перенести на сентябрь, а теперь вообще отменили.

Всего на фестивале "Книгомания" во Львове побывал 791 победитель из всех областей Украины.

Напомним, в этом году впервые гостем BookForum станет французский писатель, лауреат Гонкуровской премии, автор романа, который определяют как "настоящий гимн молодости и беззаботности", - Николя Матье.