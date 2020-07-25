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Espreso.tvКультураЛауреат Гонкуровской премии Николя Матье лично представит свой роман на BookForum

Лауреат Гонкуровской премии Николя Матье лично представит свой роман на BookForum


фото: bookforum.ua
В этом году впервые гостем BookForum станет французский писатель, лауреат Гонкуровской премии, автор романа, который определяют как "настоящий гимн молодости и беззаботности", - Николя Матье

Об этом сообщает пресс-служба Форума издателей.

Как рассказала "Эспрессо-Запад" пресс-секретарь Мария Кравченко, никаких дополнительных препятствий в организации встречи этого писателя с украинскими читателями - кроме карантинных - у организаторов не возникло. Николя Матье достаточно открыт и коммуникабельный. С украинскими читателями он встретится впервые.

Уроженец французского города Эпиналь, который увлекался историей искусства и кино, а после переезда в Париж попробовал себя во многих сферах, в частности в журналистике, Николя Матье дебютировал как писатель в 2014 году с романом под названием "Война животных". Этот роман получил немало наград и лег в основу шестисерийного одноименного сериала режиссера Алена Тасмы. А уже через четыре года за свой второй роман - "Дети их" - Николя Матье получил самую престижную литературную премию Франции - Гонкуровскую.

В романе "Дети их" речь о подростках, выросших в забытом, безнадежном регионе Франции в 1990-х годах.

"Это книга о социальных проблемах и молодежной политике, - анонсируют ее, - о сексе, наркотиках, алкоголе и желании вырваться из родного города, где царит безработица и деиндустриализация. Этой историей Николя хотел показать мир, из которого он родом, и ему это удалось. Он написал очень реальную и близкую многим историю, ведь в каждой стране есть области, которые были "забыты".

"Дети их" - это мир вечных летних каникул, - говорит о книге ее переводчик на украинский язык Ирина Славинская на сайте Издательства Старого Льва. - Внимательные читатели заметят, что сюжет разворачивается преимущественно летом, на каникулах - в любое время свободы и полного владения собственным свободным временем. Хочешь - идешь на озеро поплавать, хочешь - тусиш с друзьями, хочешь - влюбляешься ... Думаю, это очень близкий мир для любых ребят во всем мире. В то же время, подростковая жизнь здесь не содержит сладкой ванили. Здесь есть семейное насилие, наркотики, алкоголь, первые поцелуи, секс. И мотоциклы. Дети Аянжа живут в деиндустриализованном мире: родители когда-то работали на заводах, а теперь должны познавать "корпоративную этику" и работу "третьего сектора". Из провинции хочется уехать, но ее очертания буквально врезались в кожу - как скелет металлургической промышленности в этом же пейзаже. Мне кажется, что история подростков индустриального востока Франции точно что-то напомнит украинской публике".

Примечательно, что во Франции продали почти 420 000 экземпляров этого романа, а права на перевод приобрели 20 стран. В Украине книга "Дети их" вышла вот сейчас в июле в переводе Ирины Славинской в Издательстве Старого Лева при поддержки программы "Сковорода" Посольства Франции и Французского института в Украине.

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