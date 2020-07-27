Боец батальона "Азов", избитый в Запорожье, умер в больнице

27 июля, 2020, 11:02

Старший солдат полка "Азов" Олег Черевко, которого избили в Запорожье, умер в больнице

Об этом сообщили в "Азове".

"Утром 27 июля в реанимации больницы Запорожья от тяжелых травм, полученных после жестокого избиения, умер солдат полка "Азов" Олег Черевко с позывным "Смерть". Олег служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. Ему было 29 лет", - говорится в сообщении.

Полк "Азов" выразил слова искренних соболезнований семье и друзьям павшего.

Напомним, вечером 21 июля в Запорожье неизвестный избил бойца "Азова", с травмами головы военного доставили в больницу.

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