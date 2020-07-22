В Запорожье избили бойца батальона "Азов", который вступился за девушек

22 июля, 2020, 15:54

В Запорожье избили бойца батальона "Азов", который сделал замечание молодому человеку, который приставал к девушкам

Об этом сообщает ГУ ЧП в Запорожской области.

"Сотрудниками полиции установлено, что потерпевший - военнослужащий, прибывший в Запорожье в краткосрочный отпуск из зоны проведения операции Объединенных сил. Возле продовольственного супермаркета по улице Космической он сделал замечание молодому, который приставал к девушкам. Это привело к конфликту, и агрессивный человек нанес потерпевшему удары по голове, после чего тот потерял сознание ", - говорится в сообщении.

"Новости Запорожья" сообщают, что пострадавший - боец батальона "Азов".

Событие произошло 21 июля около 23:55. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Коммунарского отделения полиции во главе с руководством и сотрудниками сектора криминальной полиции. Для выяснения обстоятельств происшествия правоохранители опросили свидетелей, изъяли и посмотрели записи с камер видеонаблюдения. За несколько часов полиция установила личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Пострадавший - Олег Черевко, 1991 года рождения. Как сообщили в Facebook собратья бойца, его прооперировали, но состояние стабильно тяжелое.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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