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Espreso.tvОперація об'єднаних силИз-за обстрела в Зайцево вспыхнули дома, - СМИ

Из-за обстрела в Зайцево вспыхнули дома, - СМИ


фото: radiosvoboda.org
Из-за обстрела в поселке Зайцево Донецкой области загорелось поле, с которого огонь перекинулся на дома

Об этом сообщают "Донбас.Реалии" .

В результате обстрела со стороны гибридных российских сил в поселке Зайцево Донецкой области произошло возгорание поля, огонь перекинулся на дома. Об этом журналистам проекта сообщают очевидцы.

По их свидетельствам, горит не менее 10 дворов. К тушения огня привлечены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и военные Вооруженных сил Украины.

На запрос Радио Свобода в штабе операции Объединенных сил сообщили, что сейчас "разбираются" с ситуацией и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение о пожаре. ГСЧС пока публично не комментировала событие.

  • Несмотря на это обстрелы украинских позиций со стороны россиян до сих пор продолжаются. В течение вчерашнего дня, 25 июля, они 15 раз открывали огонь из стрелкового оружия, гранатометов и минометов. Подобное имело место вблизи 9 сел и поселков .

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