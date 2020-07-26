МЮ победил "Лестер" и получил путевку в Лигу чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 38-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" вывел вперед Бруну Фернандеш, который на 71-й минуте реализовал пенальти.
Окончательный счет в компенсированное время установил Джесси Линград.
"Манчестер Юнатйед" победил "Лестер" 2: 0, набрал 66 очков и финишировал в премьер-лиге третьим. "Лестер" с 62 пунктами стал пятым и сыграет в Лиге Европы.
Путевки в Лигу чемпионов вместе с МЮ получили победитель АПЛ - "Ливерпуль", "Манчестер Сити", который финишировал вторым, и "Челси", который стал четвертым.
Чемпионат Англии
38-й тур
26 июля
"Лестер" - "Манчестер Юнатйед" 0: 2
Гол: Фернандес, 71 (пен.), Лингард, 90 8
Удаление: Эванс, 90 + 4 ( "Лестер").
- Напомним, 26 июля стали известны все возможные соперники киевского "Динамо" по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор