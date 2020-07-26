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Espreso.tvСпортМЮ победил "Лестер" и получил путевку в Лигу чемпионов

МЮ победил "Лестер" и получил путевку в Лигу чемпионов


фото: Getty Images
В заключительном туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" победил в гостях "Лестер" и получил право сыграть в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 38-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" вывел вперед Бруну Фернандеш, который на 71-й минуте реализовал пенальти.

Окончательный счет в компенсированное время установил Джесси Линград.

"Манчестер Юнатйед" победил "Лестер" 2: 0, набрал 66 очков и финишировал в премьер-лиге третьим. "Лестер" с 62 пунктами стал пятым и сыграет в Лиге Европы.

Путевки в Лигу чемпионов вместе с МЮ получили победитель АПЛ - "Ливерпуль", "Манчестер Сити", который финишировал вторым, и "Челси", который стал четвертым.

Чемпионат Англии

38-й тур

26 июля

"Лестер" - "Манчестер Юнатйед" 0: 2

Гол: Фернандес, 71 (пен.), Лингард, 90 8

Удаление: Эванс, 90 + 4 ( "Лестер").

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